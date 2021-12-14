Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

14 Aralık 2021 Salı, 16:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ilk uyarı Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yapıldı.

Açıklamada, "Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

"SARI" KODLU UYARI



Meteoroloji daha sonra ise İstanbul için uyarısını "sarı" kodlu olarak güncelledi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.