Metris Cezaevi'nde gece neler yaşandı? DMM'den açıklama geldi

İstanbul'un Esenler'deki Metris Cezaevi'nin önüne çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 08:26
Metris Cezaevi'nde gece neler yaşandı? DMM'den açıklama geldi
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İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris Cezaevi'nin önüne akşam saatlerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Vatandaşların çektiği videolarda ekiplerin bir süre cezaevi önünde beklediği ardından ise itfaiye araçlarının giriş yaptığı kameralara yansıdı.

DMM'DEN AÇIKLAMA: "BİR MAHKUM YATAĞINI ATEŞE VERMİŞTİR"

Olayla ilgili mahkumların isyan çıkardığı iddiaları konuşulurken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevi'nde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."


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