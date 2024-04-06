Sendikacılıktan siyasete, Metris’ten Meclis’e Fehmi Işıklar
Toplumsal eylemler
içinde izlenen
insanlarla,
paylaşımlar yoğunlaştıkça
yakın dostluklara dönüşen
bağlar güçlendikçe
söyleşilere de tanıtımlara
sığdırılacak anıların
önceliklerinde de seçim
zorlaşıyor. Yine de Fehmi
Işıklar’ın kayıtsız tarım
işçisi çocuk olarak bindiği
kamyondan girerek
başlayıverdim. Çoğunluk
DİSK yöneticiliğinde
yükselmiş sendikacıların
tümü gibi onun da işçilik,
sendikacılık yaşamı Türkİş çatısı altında başlamış.
Geçişlerin çokluğu,
dönemeç taşlarının bile
altının çizilebilmesinde
engel oluşturuyor.
Cumhuriyet TV YouTube
söyleşisindeki sıçrayışlarla,
çakışmalara bakılmaksızın
emek tarihimizde dönemeç
noktalarından örnekler
vermekte yarar var.
Kemal Türkler Madenİş DİSK kuruculuğunda
başı çekmiş olarak,
dengelerin sallanmasını
engeleyemediği
süreç içinde, her iki
örgütlenmenin de ayakta
kalmasına öncelik vererek
çekilirken, 12 Eylül’den
aylar önce yapılmış
DİSK Genel Kurulu’nda,
Abdullah Baştürk’ün
seçilmesinin önünü
açmakla kalmamıştı.
DİSK’in geçmişine
sahip çıkacak Abdullah
Baştürk’ün yolculuğunda
Fehmi Işıklar’ın genel
sekreterliğinin de önü
açılmıştı.
Darbeden birkaç gün
öncesinde başlayan,
üç işkolunun kangren
olmuş uzun grevlerinin
de bitirildiğine tanıklık
etmiştik. DİSK’in
Merter’deki merkezinde
üç işkolunun,
konfederasyonların
başkanları hepsi bir arada,
ayrı odalarda sürdürülen
görüşmelerde, genel
sekreter Fehmi Işıklar
odalar arasında dolanıyor,
en kolayı kimya, metal
işkollarında uzlaşma
kesinleşiyorken kriz tekstil
işkolunda zorlanıyordu.
“Bu düzen bizim, düzülecekse biz düzeriz” işveren örgütünün başkanın sözlerini hiç unutamamıştım.
Sonrası 12
Eylül dönemi
yargılamaları,
işkenceleri
arasındaki
bağlarını
da hiç aklımdan
çıkaramayarak önce “Ben
Devletim Köleleştiririm”,
yenisi “İşçiyim Haksızım”
ortak kitaplarımızda
paylaşmıştık. 12
Eylül ülkemizdeki
sendikal hakların gaspı
sürecinden bugünlere
uzanan kazanılmış işçi
haklarının adım adım
püskürtülmesinin aracı
yapıldı.
***
Fehmi Işıklar’ın,
Metris’ten Meclis’e,
sendikacılıktan
siyasete uzanan hızlı
yaşamını elbette söyleşi
kitabına sığdırılabilmiş
boyutlarının bir özeti
olarak, Cumhuriyet’ten
Tanıklıklar söyleşimiz
kapsamında, YouTube’da
yapılan yayınımızdan da
izlenebilecek. Sendikal
eylemler süreçleri,
yargılamalar, derken
siyaset çalışmaları
içinden görselleri ile de
paylaşılabilmiş ekleriyle.
Siyaset yılları içinde
SHP ilk adım. İnönü’nin
liderliği sürecinin
üzerine, HEP süreci
eklemleniyor. Baştürk
ile paylaşılmış siyasal,
toplumsal eylemlerin
örnekleri çok zengin.
Sendikacılık yaşamlarının
siyasete yansımasının
izdüşümünde elbette
tüm çalışanların, emeğin
haklarını öne çıkarak
etkinlikler, birbirinden
çarpıcı, renkli birliktelik,
eylemcilik türlerinin
örnekleri veriliyor. Siyasal
etkinliklerinde de sınıf
tavrının ağır bastığı
gözlemleniyor.
Urfa doğumlu
kültürel bağları içinde,
çiğköfteden saza uzanan
tutkuya, söyleşimizde
yer verme şansımız
olamasa da ülkemizin en
ünlü sanatçıları ile olan
bütünlemiş yaşamını
yok saymak haksızlık
olabilir mi? Sol, toplumsal
akla gelebilecek tüm
toplumsal örgütlenmeler
ile çok sayıda uluslararası
örgütlenmelere de uzanmış
bağları da paylaşmak
gerek...
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