Metro çalışması yapılıyordu: 2 bina çöktü

Ümraniye’de yapılan metro çalışması sırasında cadde çökme oldu. 2 binada da çökme oluştu.

DHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:06
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Ümraniye'de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda binalar çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. 

Bir otomobil de oluşan çukurun kenarında askıda kalırken olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı. 

Aynı zamanda Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Göztepe–Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle çöken binalara ilişkin açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" denildi.


Ümraniye metro Bina yol

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