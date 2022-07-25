MHP'de seçim hazırlıkları başladı: Sahaya inilecek tarih açıklandı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:05

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 seçimlerine yönelik mitinglerinin ardından sahaya inecek olan bir diğer parti hazırlıklarına başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından yapılan açıklamalada şu ifadelere yer verildi:

"Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantıları düzenleneceğini açıklayan MHP, Sivas, Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat’ta '2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantılarının ilki düzenlenecektir"