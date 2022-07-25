MHP'de seçim hazırlıkları başladı: Sahaya inilecek tarih açıklandı
MHP, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimi için 29 Temmuz’dan itibaren sahaya inileceğini ve 4 Eylül’den itibaren kapsamlı mitingler düzenleneceğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 seçimlerine yönelik mitinglerinin ardından sahaya inecek olan bir diğer parti hazırlıklarına başladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından yapılan açıklamalada şu ifadelere yer verildi:
"Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantıları düzenleneceğini açıklayan MHP, Sivas, Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat’ta '2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantılarının ilki düzenlenecektir"
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