MHP'de seçim hazırlıkları başladı: Sahaya inilecek tarih açıklandı

MHP, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimi için 29 Temmuz’dan itibaren sahaya inileceğini ve 4 Eylül’den itibaren kapsamlı mitingler düzenleneceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:05
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 seçimlerine yönelik mitinglerinin ardından sahaya inecek olan bir diğer parti hazırlıklarına başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından yapılan açıklamalada şu ifadelere yer verildi:

"Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantıları düzenleneceğini açıklayan MHP, Sivas, Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat’ta '2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantılarının ilki düzenlenecektir" 


CHP 2023 seçimleri Seçim MHP
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