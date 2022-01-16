MHP'li belediye meclis üyesinin kızı yaşamını yitirdi, oğlunun durumu kritik

16 Ocak 2022 Pazar, 14:09

Olay, Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyünde meydana geldi. Çamardı Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Abidin Üzümcü, sabah saatlerinde aynı odada uyuyan kızı Neslihan ile oğlu Ömer'in hareketsiz yattığını fark edince, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Neslihan'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek hayatını kaybettiğini, Ömer'in ise durumunun kritik olduğunu belirledi. Neslihan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, Ömer ise Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.