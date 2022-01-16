MHP'li belediye meclis üyesinin kızı yaşamını yitirdi, oğlunun durumu kritik
Niğde'nin Çamardı Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Abidin Üzümcü'nün kızı Neslihan Üzümcü (21) sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek hayatını kaybetti. Ablası ile aynı odada kalan ve hastaneye kaldırılan Ömer Üzümcü'nün (11) ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Olay, Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyünde meydana geldi. Çamardı Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Abidin Üzümcü, sabah saatlerinde aynı odada uyuyan kızı Neslihan ile oğlu Ömer'in hareketsiz yattığını fark edince, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Neslihan'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek hayatını kaybettiğini, Ömer'in ise durumunun kritik olduğunu belirledi. Neslihan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, Ömer ise Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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