MHP'li Sorgun Belediyesi 2026'yı kutluyor

Sorgun Belediyesi, 2026 yılına bir yıl önceden ‘Merhaba’ diyor. MHP'li Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, "Bizler, her zaman geleceği bugünden yaşamayı tercih eden bir şehir olarak, bu kutlama ile hem halkımıza neşeli bir an yaşatmak istedik hem de Sorgun’un dinamizmini ve yenilikçi ruhunu bir kez daha hatırlatmak istedik" dedi.

MHP'li Sorgun Belediyesi 2026'yı kutluyor
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 20:02

Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda bulunan büyük ekranda ‘Hoş geldin 2026’ yazısı sergilendi.

Ekrana yansıtılan görüntü, Sorgun halkının ilgisini çekti.

"ŞİMDİDEN YAŞAYALIM"

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci de şu sözleri paylaştı:

“Biz sıradan bir yeni yıl kutlaması yapmıyoruz. Sorgun’un hep geleceğe odaklı bir şehir olma vizyonunu pekiştiriyoruz. Bizler, her zaman geleceği bugünden yaşamayı tercih eden bir şehir olarak, bu kutlama ile hem halkımıza neşeli bir an yaşatmak istedik hem de Sorgun’un dinamizmini ve yenilikçi ruhunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Sorgun, yarınları beklemeden bugününü yaşayan, sürekli ileriye giden bir şehir olarak her zaman gurur duyduğumuz bir yer olmuştur. 2026’ya şimdiden merhaba diyerek, bu ruhu bir kez daha paylaşıyoruz. Hep birlikte 2026’nın coşkusunu şimdiden yaşayalım.” 


Etiketler: #belediye #Belediye başkanı #yeni yıl

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