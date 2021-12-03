Midilli-İzmir seferleri başlıyor

03 Aralık 2021 Cuma, 10:47

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi kapsamında yapılan Başkanlar Oturumu'na katıldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hukuk Başdanışmanı İlker Ünsever'in moderatörlüğünde yapılan oturuma Başkan Tunç Soyer ile birlikte TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok heyecan verici bir buluşma... Pandeminin başından beri ilk kez yüz yüze, göz göze bir araya gelebildik. Alıcısı, satıcısı, pazarlayıcısı sektörün tüm dinamikleri... İnsanların yüzü gülüyor. Sektör bu buluşmadan çok memnun. Bu çok kıymetli. Travel Turkey İzmir Fuarı, dünyada bu çapta pandemiden sonra düzenlenmiş ilk turizm fuarı. 2022 için hem Türkiye hem İzmir özelinde hepimiz için son derece heyecan verici bir başlangıç” dedi.

İzmir'in turizm alanında çok büyük potansiyeli olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “İzmir'e 1,5 milyon turist yakışmıyor. Kabul edilebilir değil. Sahip olduğu imkanlara bakılınca 'ah yazık, vah yazık' diyorsunuz. Ama bu değişecek” diye konuştu. Nisan'da Midilli-İzmir seferlerine başlayacaklarını, 2022 yılının 3 Mayıs’ında da kente ilk kruvaziyerin geleceğini açıklayan Soyer, şunları söyledi:

“İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile ortak projemiz, inşallah yapabileceğiz. İzmir'de göbekte, Pier'in olduğu yerde bir marina hayal ediyoruz. Sağlık turizminde İnciraltı İzmir'in 20 yıldır hayali. Expo 2015 adaylık sürecine neden sağlık temasıyla gittik? İzmir ile örtüşen bir kimlik olsun istedik. Biz potansiyelimizin farkındayız, bunun ancak ortak akılla, sinerjiyle amacına ulaşacağını biliyoruz. Toz kondurmadan, üzerine titreyerek başaracağımızı biliyorum. Travel Turkey'i gördükten sonra çok iyimserim, umutluyum. Katılımcıların güler yüzünü gördükten sonra bunu yapmazsak yazık etmiş oluruz. Fırsatları ıskalamayacağız. Hep beraber sahip çıkıp ileriye taşıyacağız.”

İzmir'de turizmin çeşitlenerek 12 aya yayılması gerektiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Heyecan verici bir gün. Bu fuarın güzelliği enerjisi bize o kadar güç ve mutluluk verdi ki. Kalabalık fuarları gerçekten çok özlemişiz. Fuardaki bu ilgi İzmir'in turizme bakışı ve beklentisini görsel olarak yansıtıyor. Başkanımız turizm için önemli hedefler koydu, biz de destekliyoruz. İzmir turizm pastasından hak ettiğini, potansiyelinin karşılığını alamıyor. Bunun için de hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, “İzmir'de bu fuar çok daha kolay, rahat, verimli oluyor. Ortak akıl, hedef, amaçlar için çalışan bir ekip var. Belediye, ticaret odası, valilik, yerel diğer aktörler katıldığında farklı bir ürün, ruh, enerji çıkıyor ortaya. Bölgeye faydası görülüyor. Uzun dönemde de görülmeye devam edecek” dedi.