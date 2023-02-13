Milletvekili Aziz Babuşcu kimdir, nerelidir? Aziz Babuşcu hangi partiden milletvekilidir?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:05

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 18:05

Adıyaman’da afet bölgesine giden Özdağ, ile Milletvekili Aziz Babuşçu, Adıyaman Üniversitesi’nde karşılaştı.

Aziz Babuşçu’nun “Üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Özür dilemediniz, şov yapmayın” sözleri üzerine Ümit Özdağ, “Türk halkından özür dileyeceksiniz” dedi. İkilinin yüksek sesli tartışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ümit Özdağ görüntüleri “‘AK Parti sayesinde hepimiz Türk olmaktan kurtulduk’ diyen Aziz Babuşçu ile Adıyaman Üni’sinde karşılaştık. AK Parti elitlerine depremde ayrıcalıklı muamele tespitinden çok rahatsız olmuşlar. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Türkiye vatanımız. Sizin babanızın çiftliği değil” ifadeleriyle Twitter hesabında paylaştı.

AZİZ BABUŞCU KİMDİR?

Aziz Babuşcu 1964 yılında Trabzon'nun Akçaabat ilçesinde doğdu.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.

İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği olarak faaliyet gösteren meslek kuruluşunun kurucu üyeliği ve Başkanlığı, Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği kurucu üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2004 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine seçilen Babuşcu, Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı, Denetim Komisyonu Başkanlığı ve Grup Başkanvekilliği görevlerini üstlendi.

2006 yılında İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Başkan yardımcılığına getirildi.

AZİZ BABUŞCU HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİDİR?

Nisan 2007 – Şubat 2015 tarihleri arasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü.

24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.

Aziz Babuşcu evli ve 4 çocuk babasıdır.