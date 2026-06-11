Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son kararı açıkladı: Ara tatil kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için açıklamalarda bulundu.

Akademik takvimi yayımlayacaklarını söyleyen Tekin, ara tatil uygulamasının devam edeceğini duyurdu.

"BİRİNCİ YARIYIL YAPACAĞIZ"

Türkiye gazetesine konuşan Tekin, önümüzdeki yıl birinci yarıyıl için ara tatil yapacaklarını ikinci yarıyıl için ise ara tatilin Ramazan Bayramı'nın olduğu haftaya denk düşeceğini kaydetti.

Tekin, konuya ilişkin, "Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl, birinci yarıyıl ara tatil yapacağız, ikinci yarıyıl ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı’nın olduğu haftaya denk düşüyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ara tatil uygulamasına ilişkin daha önce yapılan açıklamalarda, ara tatilin kalkabileceğinin sinyali verilmişti.

Okullarda nisan ve kasım aylarında verilen birer haftalık ara tatilin kaldırılarak yaz tatiline dahil edilmesi gündemde yer almıştı.