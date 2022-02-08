Mimarlar Odası’nda TİS süreci tıkandı
TMMOB Mimarlar Odası ile oda çalışanlarının örgütlü olduğu Tez-Koop-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkandı. Görüşmelerde Mimarlar Odası yönetimi, idari maddelerin tamamına yakınını reddederken ücret maddelerine ilişkin teklifi de kabul etmedi.
TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası ile oda genel merkezi, şubeleri ve temsilciliklerinde görev yapan çalışanların örgütlü olduğu Tez-Koop-İş Sendikası arasında 8 Kasım 2021 tarihinde başlayan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
Tıkanan TİS görüşmelerinin ardından açıklama yayımlayan Mimarlar Odası çalışanları, yapılan görüşmelerde oda yönetiminin idari ve ekonomik tüm talepleri reddettiğini ve toplu sözleşme görüşme masasında çalışanlara yüzde sıfır zam teklif ettiğini belirtti.
TİS GÖRÜŞMELERİ TIKANDI
Oda çalışanları tarafından yapılan açıklamada, ''Mimarlar Odası’nın, şube ve temsilciliklerinde ortalama asgari ücret seviyesinde uygulamakta olduğu ücret politikasından vazgeçmesi, artan enflasyonla birlikte alım gücünde yaşanan büyük erimeye karşı insanca yaşama koşullarını sağlayacak bir ücret artışı gerçekleştirmesi, iş barışının tesis edilmesine yönelik çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerini, toplu iş sözleşmesiyle kalıcı olarak güvence altına alınması'' dile getirildi.
''GREV SÜRECİNİN ÖNÜ AÇILACAK''
Açıklamada, sendika ile Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu arasında anlaşma sağlanması beklendiği, anlaşma sağlanamaması halinde ise Mimarlar Odası’nda yasal olarak grev sürecinin önü açılacağı belirtildi.
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