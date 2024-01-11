Minibüs markete daldı... Çok sayıda öğrenci yaralandı!
Diyarbakır'da sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, yol kenarındaki markete daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, minibüsün altında kalan 5’i ağır 6 öğrenci yaralandı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerindeki bir büfede meydana geldi. Mehmet K.’nin kontrolünü yitirdiği 21 EN 834 plakalı minibüs, yol kenarındaki markete daldı.
Bu sırada alışveriş yapan ikiz kız kardeşler H.E. ve E.E. (16) ile arkadaşları E.L. (16) İ.B. (16) Z.D. (16) ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, minibüsün altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, ikizlerden E.E. ile diğer 4 öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Kaza güvenlik kamerasına yansırken sürücü Mehmet K. gözaltına alındı. Mehmet K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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