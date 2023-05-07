MİT'ten 'Eyvaz Beyaz' operasyonu
MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nin sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nin sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.
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