Mobilya fabrikasındaki yangında can kaybı artıyor: 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Mersin’de bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan, 1 itfaiye erinin ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olarak aranan 4. işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde geçen hafta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere sıçradı.
Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü.
1 itfaiye erinin ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olarak aranan bir işçinin cansız bedenine 8. günde ulaşıldı.
Ölenlerin kimliklerinin DNA incelemesi sonucu belirleneceği ifade edilirken konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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