Mobilya fabrikasındaki yangında can kaybı artıyor: 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Mersin’de bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan, 1 itfaiye erinin ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olarak aranan 4. işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:35
Mobilya fabrikasındaki yangında can kaybı artıyor: 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Abone Ol google-news

Mersin'in Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde geçen hafta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere sıçradı.

Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü.

1 itfaiye erinin ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olarak aranan bir işçinin cansız bedenine 8. günde ulaşıldı.

Ölenlerin kimliklerinin DNA incelemesi sonucu belirleneceği ifade edilirken konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Mersin mobilya atölyesi Mobilya Yangın

İlgili Haberler

Sakarya mobilyacılar çarşısında korkutan yangın!

Sakarya mobilyacılar çarşısında korkutan yangın!
Bursa’da mobilya fabrikası alev alev yandı

Bursa’da mobilya fabrikası alev alev yandı
Oscar adayı 'The Banshees of Inisherin' filmin mobilyaları açık artırmayla satılacak

Oscar adayı 'The Banshees of Inisherin' filmin mobilyaları açık artırmayla satılacak

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler