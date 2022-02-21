Moda Sahnesi’ne ikinci ihtar: 5 gün süre verildi

21 Şubat 2022 Pazartesi, 10:23

Kadıköy'de 40 yıl varlığını sürdüren Moda Sineması'nın yeniden hayata geçirilmiş hali olan Moda Sahnesi'ne elektrik faturasını ödeyemediği için ikinci kez ihtar gönderildi. Önceki günlerde elektrik faturasının 7 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkmasına tepki göstererek faturayı ödememe kararı alan Moda Sahnesi'ne 5 gün süre verildi.

Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada, “Ödemezsek 5 gün sonra elektriğimizi keseceklerini bildiriyorlar. Bu fahiş artıştan dolayı oluşan tutarı ödemeye bütçemizin uygun olmadığını söylemiştik” denildi.

Dağıtım şirketinden Moda Sahnesi'ne gönderilen ihtar yazısında, “Toplam borcunuzun 5 iş günü içinde ödenmemesi halinde elektriğiniz kesilecektir” denildi.

İkinci ihtar da geldi, 3 koldan (mail, sms ve matbu olarak) Ödemezsek 5 gün sonra elektriğimizi keseceklerini bildiriyorlar. Bu fahiş artıştan dolayı oluşan tutarı ödemeye bütçemizin uygun olmadığını söylemiştik. #Ödeyemiyoruz #Ödemiyoruz #ElektriğiKesemezsiniz pic.twitter.com/Kx9e0SNQ7X — moda sahnesi (@modasahnesi) February 18, 2022

OYUNLAR KARANLIKTA OYNANACAK

Moda Sahnesi’nin ocak ayı faturası dışında elektrik borcunun bulunmadığını hatırlatan Kemal Aydoğan, "Bakanlık, belediye ya da EnerjiSA’dan ses yok. Bu sorunun maddi olarak sorumluları ya da çözebileceklerden kimse ulaşmadı" dedi.

Aydoğan, ‘’Mesaj 5 gün sonra elektriği keseceğiz ibaresi taşıyor. Bu demektir ki, çarşamba ya da perşembe günü elektrikleri kesecekler. O gün bizim oyunlarımız var. Moda Sahnesi’nin mart ayı programı bile ilan edildi. Elektriği kestiklerinde oyunlar karanlıkta oynanacak" ifadelerini kullandı.

Mart ayı programını ilan edilen Moda Sahnesi'nde elektriğin kesilmesi durumunda oyunların karanlıkta oynanması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Moda Sahnesi, önceki günlerde 20 bin TL'yi bulan elektrik faturasını ödememe kararı aldığını duyurmuştu.

Fatura bilgilerine de yer veren Moda Sahnesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrik faturasının son ödeme tarihi geldi çattı. Aralık ayında 7 bin TL olan tutar ocakta 20 bin TL oldu. Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesinin sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Bunun üzerine Moda Sahnesi'nin kurucusu ve tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sahneye ihtar geldiğini duyurmuştu.

İhtar mailini Twitter'dan paylaşan Aydoğan, "İhtar göndermiş Türkiye’nin enerjisi. Parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor. Bir tiyatro salonunun elektriğini keserler mi sizce?" diye sormuştu.