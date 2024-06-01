Motosiklette borularla tehlikeli yolculuk kamerada
Aksaray'da yaklaşık 7 ile 9 metre uzunluğundaki plastik borularla motosiklete binip trafiğe çıkan 2 kişi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Olay, Aksaray’ın Yeni Mahalle Hastane Caddesi üzerinde yaşandı. Plakasız motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcu ile birlikte yükledikleri 7 ile 9 metre arasında 3 farklı boruyla trafiğe çıktı.
Uzun olması nedeniyle boruların bir kısmı yere sürterek giderken sürücü zaman zaman motosikleti kullanmakta güçlük çekti.
Boruları tutan arkasındaki yolcu da boruları tutmakta güçlük çekerken, motosiklet yolda zikzaklar çizerek devam etti.
Tehlikeli yolculuk anbean görüntülendi.
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