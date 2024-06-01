Motosiklette borularla tehlikeli yolculuk kamerada

Aksaray'da yaklaşık 7 ile 9 metre uzunluğundaki plastik borularla motosiklete binip trafiğe çıkan 2 kişi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 15:22
Motosiklette borularla tehlikeli yolculuk kamerada
Abone Ol google-news

Olay, Aksaray’ın Yeni Mahalle Hastane Caddesi üzerinde yaşandı. Plakasız motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcu ile birlikte yükledikleri 7 ile 9 metre arasında 3 farklı boruyla trafiğe çıktı.

Uzun olması nedeniyle boruların bir kısmı yere sürterek giderken sürücü zaman zaman motosikleti kullanmakta güçlük çekti.

Boruları tutan arkasındaki yolcu da boruları tutmakta güçlük çekerken, motosiklet yolda zikzaklar çizerek devam etti.

Tehlikeli yolculuk anbean görüntülendi.


aksaray haberleri boru haberleri motosiklet haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da motosiklet sürücülerine rekor ceza: Tam 1 milyon 138 bin lira...

İstanbul'da motosiklet sürücülerine rekor ceza: Tam 1 milyon 138 bin lira...
49 yıl hapisle aranıyordu: Motosiklet çalarken yakalandı

49 yıl hapisle aranıyordu: Motosiklet çalarken yakalandı
Bağcılar'da motosikletliye silahlı saldırı kamerada

Bağcılar'da motosikletliye silahlı saldırı kamerada
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Şarkıcı Hatice canlı yayında havladı! ‘Hayvanların sonuna kadar arkasındayım’

Şarkıcı Hatice canlı yayında havladı! ‘Hayvanların sonuna kadar arkasındayım’
‘Diyaliz’ skandalını araştırmak için Burdur’a giden CHP’liler, hastalarla görüşemedi, vali kapıyı kapattı

‘Diyaliz’ skandalını araştırmak için Burdur’a giden CHP’liler, hastalarla görüşemedi, vali kapıyı kapattı
Tarlada kilosu 15, markette 80 lira!

Tarlada kilosu 15, markette 80 lira!
Gelen koku üzerine gerçek ortaya çıktı: Öldüğü bir hafta sonra fark edildi

Gelen koku üzerine gerçek ortaya çıktı: Öldüğü bir hafta sonra fark edildi
Koç Holding’ten Yapı Kredi açıklaması

Koç Holding’ten Yapı Kredi açıklaması
Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları

Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları
Yarın yapılacak LGS sınavında 1 milyon aday ter dökecek

Yarın yapılacak LGS sınavında 1 milyon aday ter dökecek