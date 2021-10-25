MSB'den açıklama: Şehit ve yaralı var

25 Ekim 2021 Pazartesi, 23:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda “Pençe Yıldırım Harekât Bölgesinde, 25 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır” denildi.

AİLESİNE HABER VERİLDİ

EYP’nin infilak etmesi sonucu Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman (21) şehit oldu. Acı haber askeri yetkililer tarafından Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan şehidin ailesine verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın 3 kardeş olduğu ve ağabeyinin de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde çalıştığı öğrenildi.