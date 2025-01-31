MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesindeki 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar” ifadelerine yer verildi.
Ara, bul, yok et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler, her nerede… pic.twitter.com/kcoy1dmg7r
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