MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesindeki 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #terörist #MSB

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