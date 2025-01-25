MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:58

Güncelleme: 25.01.2025 - 11:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.