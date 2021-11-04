Muğla Tabip Odası: Hekimlerin maaşı 18 bin TL'de az olmamalı

04 Kasım 2021 Perşembe, 09:12

Muğla Tabip Odası üyeleri, hekim maaşlarında 7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminatı oranı talebiyle, Menteşe Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı. Açıklamayı, oda Genel Sekreteri Mehmet Akarca okudu. Akarca, şunları söyledi:

“Hekimlik yapabilmek; çalışma koşullarının yeterliğine, hukuki-insancıl çalışma sürelerine, mesleki bağımsızlığa, bilimsel desteğe, şiddetten uzak bir ortama bağlıdır. Ancak çalışma koşulları ve sağlık sistemi bozukluklarının yanı sıra hekimler için giderek büyüyen bir sorun daha var, geçinememek.

Son dönemde bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon varken, her gün yeni zam haberleri ile hayat pahalılığı halkın gündemini işgal etmişken her yerden, ‘Geçinemiyoruz’ sesleri yükselmektedir. Elbette hekimler ve sağlık emekçileri de bu yoksullaşmadan etkilenmekte, insanca yaşayacak ücreti alamamaktadır.

“EMEKLİ MAAŞI AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

Temmuz 2021 TÜRK-İŞ araştırmasının sonucuna göre; aylık gelirde yoksulluk sınırı 9 bin 500 TL’dir. 2021 Temmuz ayı enflasyonu yüzde 18,95 olmasına rağmen bu yıl kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ücretlerinde verilen zam oranı yüzde 8,45 düzeyinde kalmıştır. Bağımsız araştırmacılar ve tüketici derneklerinin alternatif enflasyon hesaplarına göre, halkın hissettiği 'gerçek enflasyon' yüzde 45’tir. Sabit ek ödeme hariç; mesleğe yeni başlayan pratisyen hekim maaşı yaklaşık 4 bin 900 TL; 30 yıllık uzman hekim maaşı 5 bin 800 TL’dir.

Hekim emekli maaşında 2018’de yapılan değişiklikle kısmi bir iyileştirme yapılmış olsa da emekli olup çalışılırsa bu ödeme kesilmektedir. Üstelik bu düzenlemeye BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimler dâhil edilmemiş, yeni bir eşitsizlik ve hak kaybı yaratılmıştır. Emekli hekimlerin yüzde 30’unu oluşturan BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2 bin 300 TL – 4 bin TL arasında olup, ücretler maalesef açlık sınırının da altında kalmıştır."

SAĞLIKÇILARIN TALEBİ

Akarca, Türk Tabipleri Birliği olarak maaşlara en az yüzde 150 oranında artış istediklerini belirtti ve önerilerini şöyle sıraladı:

"Öneri 1; Devlet memuru hekimler için ek göstergeler; 10 yıl ve üstü, 1. derece doçent eğitim görevlisi için 7200; uzman için 6400; 8. derece pratisyen için 1600 olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli 4 yıl ve üstü profesör doktor için 7200, doçent için 6800 olmalıdır.

Öneri 2; Devlet memuru hekimler için özel hizmet tazminat oranları; doçent eğitim görevlisi için yüzde 700; uzman için yüzde 550; 8. derece pratisyen için yüzde 360 olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli profesör doktor için yüzde 700, doçent için yüzde 625 olmalıdır.

Önerilen değişikliklerle hekimlerin çalışırken maaşı 18 bin TL’den, emeklilikte 10 bin TL’den daha az olmamalıdır."

Meslektaşlarını 27 Kasım'da Ankara'da yapacakları etkinliğe çağıran Akarca, "Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam diyor, 23 Kasım Salı günü İstanbul’dan Beyaz Yürüyüş’ü başlatıyoruz. 27 Kasım Cumartesi günü Ankara’da yapacağımız Beyaz Forum’da da mücadele hattımızı birlikte tartışacağımızı bir kere daha duyuruyoruz" dedi.