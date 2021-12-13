Muğla'da 4. Tarhana Festivali düzenlendi

13 Aralık 2021 Pazartesi, 10:18

Yağmur nedeniyle Saburhane Meydanı’ndan Perşembe Pazarı’na alınan festivalde, 120 yerel üretici kadın stant açarken festivale ilden ve il dışından çok sayıda ziyaretçi katıldı. Festivalin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bugün bizim için güzel bir gün. Çünkü bugün tam bir tarhana havası var” diyerek başladığı açıklamasına şöyle devam etti:

“Tarhana Festivali’nin böyle yağmurlu bir güne gelmesi güzel. Muğla’nın merkezi Menteşe ilçemiz bugüne kadar korunarak gelmiş. Yerel yöneticiler, bizden önceki belediye başkanlarımız bu kenti koruyarak bugünlere getirmişler ve Muğla, Türkiye’de örnek bir kent haline gelmiş. Muğla somut olarak korunmuş ancak bu kentin korunması gereken soyut değerleri de var. Yemekleri, mutfak kültürü var. Az önce Ticaret Odası Başkanı da söyledi. Muğla köftesi, tarhanası ve saraylısının coğrafi işaret alması çok önemli. Bunlar kente değer katıyor.

"BİZ BU KÜLTÜRÜ YAŞATIYORUZ"

Geçmişten bu yana yapılan çalışmalarla bir şeyler yapılıyor olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bütün değerlerimizi tanıtmamız gerekiyor. Bu da festivallerle oluyor. Tarhana Festivali de bunlardan bir tanesi. Tarhana belki çoğu il ve ilçede vardır ama Muğla Tarhanası çorba değil yemektir. İçinde bulguru, yoğurdu sadece Karabağlar Yaylasında yetişen börülcesiyle bizim tarhanamız farklıdır ve biz bu kültürü yaşatıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Ticaret Odamızla beraber bu tür çalışmalara katkı sunmaya özen gösteriyoruz.”

BAŞKAN GÜMÜŞ’TEN MİG’E TEŞEKKÜR

Muğla İçin Gelecek Platformu’nun yaptığı çalışmalara değinen Gümüş, “Hepsi Muğla’nın genç iş insanları, genç eğitimcileri ve genç yöneticileri. Hepsi bir araya gelmişler, yaşadığımız kültür kentinin değerini nasıl arttırırız diye çalışma yapıyorlar. Ben kendilerini kutluyorum. Bizde onlarla beraberiz. Bir belediye başkanı olarak benim en büyük kazançlarımdan birisi Muğla İçin Gelecek Platformu gibi hiç siyaset yapmayan, siyaset üstü bu arkadaşlarla birlikte çalışmak. Ben kendilerini alkışlamanızı istiyorum” diye konuştu.

Açıklamasında Tarhana Festivali’ne emeği geçen herkese teşekkür eden Gümüş, Muğla’nın merkezi Menteşe’nin kültürünü Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gelecek kuşaklara taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

SABURHANE’DE RESTORASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK

Festivalin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'nın artık turizm, tarım ve kültür kenti olduğuna dikkat çekerek Saburhane'de yapılacak çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.

Muğla Tarihi Arastası'nda 244 dükkanın restore edilmesinin ardından Sarburhane'de de 2022 yılında çalışmalara başlanacağını ifade eden Gürün, "Muğla Menteşe, 4 bine yakın korunmakta olan evleri, Arasta ve Saburhanesi ile çok büyük bir değer. Arasta'da 244 işyerini restore ettik. Zahire Pazarı restorasyonunu ve son olarak Yağ Hali'ni restore ettik.

"ÖZGÜN BİR TURİZM YERİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Saburhane ile ilgili çeşitli çalışmaları yaptık. Yıl başında oranın projesi için ihaleye çıkıyoruz. 6 ay sonra kurumlardan gerekli izni aldıktan sonra Saburhane'nin yenilemesini yapacağız. Cephe giydirmeleri ve dere yatağındaki çalışmalarla bölge güzel bir görünüm kazanacak. Saburhane'deki sit bölgesindeki yapılarımızı restore ederek bölgeyi, sokaklarında gezilen, her evin avlusunda yerel ürünlerin satışının yapılabildiği özgün bir turizm yeri haline getireceğiz. Eski kent dokusu içerisinde yer alan Rum kilisesini de restore ediyoruz. Geçmişten beri korunan değerlerimizle biraz yavaş olsa da geleceğe yürüyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından festivale katılan konuklara Muğla tarhanası ikram edildi. Program kapsamında şef Timur Kocabıçak, tarhananın tarihçesini ve faydalarını katılımcılara anlattı. Festival, Murat Tuştaş tarafından verilen müzik dinletisi ve çocuk etkinlikleri ile devam etti.