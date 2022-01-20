Muğla'da bir çoban köpeği işkence ile öldürüldü!
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi’nde bir çoban köpeğinin işkence ile öldürüldüğü, ardından sürüklenerek dereye atılmak istendiği ortaya çıktı. Muğla Barosu Hayvan Hakları Derneği Komisyonu üyesi avukat Vahit Çevik, “Böyle vahşet görülmedi. Her gün burada yürüyüş yapıyorum. Bugün öğle saatlerinde rastladım, kafasına sert cisimle vura vura öldürmüşler. Suç duyurusunda bulunduk” dedi.
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi’nde bugün bir çoban köpeğinin öldürülmesi yurttaşların tepkisine neden oldu. Avukat Vahit Çevik’in yürüyüş yaparken bir dere kenarında bulduğu köpeğin, gördüğü işkence sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Avukat Vahit Çevik’in suç duyurusunda bulunması üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.
Köpeğin üzerinde tasma veya küpe bulunmadığını belirten Çevik, “Böyle vahşet görülmedi. Her gün burada yürüyüş yapıyorum. Bugün öğle saatlerinde rastladım, kafasına sert cisimle vura vura öldürmüşler. Suç duyurusunda bulunduk. Güzel bir çoban köpeği. Öldürdükten sonra ayağına ip bağlayarak sürükleyip buraya getirmişler. Bunun adı vahşet. Suçlu veya suçluların bulunması için polise ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunduk” dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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