Muğla'da çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen İsa Aktaş (31) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:46
Muğla'da çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaatın 2’nci katında sıva yapan İsa Aktaş, dengesini kaybedip düştü.

5 metre yükseklikten düşen Aktaş, ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aktaş, hayatını kaybetti.

İsa Aktaş'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verilecek.


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