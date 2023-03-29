Muğla'da çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen İsa Aktaş (31) hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaatın 2’nci katında sıva yapan İsa Aktaş, dengesini kaybedip düştü.
5 metre yükseklikten düşen Aktaş, ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aktaş, hayatını kaybetti.
İsa Aktaş'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verilecek.
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