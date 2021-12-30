Muğla'da ‘tarlanıza geliyoruz’ projesi ile 780 üreticiye bilimsel destek
Muğla Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin daha fazla ürün ve gelir elde etmesi amacıyla başlattığı ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projesi kapsamında 780 üreticinin arazisine giderek verimi arttırdı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarlanıza Geliyoruz projesi ile Muğla’da tarım faaliyetlerine bilimsel destek vererk, üreticilerin tohumdan hasada kadar yanında oluyor.
Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin verimli topraklarında üretmesi, toprağını değil ürününü satması amacıyla başlattığı ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projesi kapsamında bugüne kadar 780 üreticinin arazisine gidilerek bilgilendirme yaptı.
Üreticilerin arazisine giden ekipler, yetiştirdikleri ürünleri hastalık, zararlı ve besin eksikliği konularında inceledi ve üreticilere yetiştiricilik ve zirai mücadele konularında bilgiler verdi. Ekipler tarafından ziyaret edilen arazilerde toprak numuneleri alındıktan sonra Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarına analize gönderilerek çıkan sonuca göre bir yıllık ilaçlama ve gübreleme reçeteleri oluşturularak üreticiye teslim edildi.
Bölgelerinde ciddi sıkıntıların bulunması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunduklarını ifade eden Fadıl Mahallesi sakinlerinden Ayşe Doğan şunları ifade etti: “Mahallemizde yıllardır zeytincilikle uğraşmaktayız. Zeytinlerimizdeki verimin düzenli olmaması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduk. Başvurumuz sonucunda görevli arkadaşlar mahallemize gelerek burada yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Çalışmalar sonucunda daha önceki yıllarda zeytinden alamadığımız verimi almaya başladık. Bu sene verimimiz çok güzel. Tarlanıza Geliyoruz projesi kapsamında biz üreticilere bu imkânı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim.”
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