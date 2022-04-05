Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça açıklarında, saat 19.18'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Deprem, Datça’nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. Zeminden 3.39 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Bugün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nin Erdek açıklarında da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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