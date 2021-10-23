Muhalefetten Erdoğan’ın ‘istenmeyen kişi’ çıkışına tepki

23 Ekim 2021 Cumartesi, 22:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapan on ülkenin büyükelçilerine değinmiş ve bu kişilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı’na talimat verdiğini söylemişti. Erdoğan, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dediğini belirtmişti.

'DÖNÜP BİR HALKIN SOFRASINA BAK!'

Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Ülkeyi hızla uçuruma sürükleyen şahıs, bu sefer de ‘10 büyükelçinin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!” ifadelerini kullandı.

Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini” vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 23, 2021

'DEVLET AKLININ YERİNİN SOKAK KAVGASI SÖYLEMİ ALDI'

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi.

10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmenin ne Osman Kavala ile ne de yargı bağımsızlığı bir ilgisi vardır. Öyle olsaydı ağır ithamlar altındaki Rahip Brunson Trump'ın telefonu ile Deniz Yücel ise Merkel'in talebiyle bırakılmazdı.



Devlet aklının yerini sokak kavgası söylemi aldı. Ülkeye yazık ediyorsunuz! Bağımsız yargımızın kararlarına karşı iç ve dış müdahalelere hep birlikte karşı çıkalım. Ancak, yargımızın başka başkentlerden talimatlarla çalışabileceği algısını bu iktidar oluşturmuştur.

1- 10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmenin ne Osman Kavala ile ne de yargı bağımsızlığıyla bir ilgisi vardır. Öyle olsaydı ağır ithamlar altındaki Rahip Brunson Trump’ın telefonu ile Deniz Yücel ise Merkel’in talebiyle bırakılmazdı. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 23, 2021

'BU TELAŞ VE İSTEK NEDENDİR?'

Hukuku ayaklar altına alarak, dış politikayı at pazarlığına çeviren bu iktidar, ülkemizin itibarını yok etmiştir. Kavala'ya her vatandaşımızın hak ettiği bağımsız ve adil yargılanma hakkını verdiğinizde başka başkentleri de susturursunuz!



En fazla ihracat yaptığımız ülkelerle tarihimizin en büyük diplomatik krizini çıkarmak için bu telaş ve istek nedendir? Adaletinizden kendi vatandaşlarınız şüphe duyarken ne yargınızın ne de ülkenizin bir itibarı kalmaz. Yazık!

4-En fazla ihracat yaptığımız ülkelerle tarihimizin en büyük diplomatik krizini çıkarmak için bu telaş ve istek nedendir? Adaletinizden kendi vatandaşlarınız şüphe duyarken ne yargınızın ne de ülkenizin bir itibarı kalmaz. Yazık! — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 23, 2021

'ACİLEN GERÇEK GÜNDEMİMİZE DÖNÜN'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Askerimizin başına çuval geçirildiğinde; vatan toprağı Süleyman Şah türbesini apar topar kaçırdığınızda; Suriye’de Rusya ve Esad tarafından 33 evlâdımız şehit edildiğinde; ABD Başkanı Trump’ın mektubu ve Rahip Brunson meselesinde gösteremediğiniz “millî, yerli ve onurlu tavrı”; 10 büyükelçi meselesinde göstermeye çalışıyorsanız, anlarız!



Ancak, siyasi hatalarınızdan kaynaklanan büyük ekonomik krizi gölgelemek ve hayat pahalılığını gündemin arkasına atarak unutturmak için, “Nasıl olsa alıcısı var!” diye gözümüzün içine baka baka yapıyorsanız bu hamleyi; bilmelisiniz ki: Dış politikayı iç siyasetimize malzeme ve meze yaparak, algı operasyonları ile gelebileceğiniz noktaya, 20 yılın nihayetinde geldiniz.



Bundan sonra salt kuru hamaset yetmez! Akıl ve strateji ile bezenmiş, insanımızın derdine derman bir yönetim başarısı lâzımdır.



Siyasi beceriksizliğinizi, bu 10 büyükelçinin hadsiz ve münasebetsiz beyanatı üzerinden dış politika hamaseti ile asla kapatamazsınız.



Biz, bu filmi daha önce de gördük. Derhal, memleketin esas problemi olan ekonomik krize ve gerçek gündemimize dönün. Acilen!

Siyasi beceriksizliğinizi, bu 10 Büyükelçinin hadsiz ve münasebetsiz beyanatı üzerinden dış politika hamaseti ile asla kapatamazsınız.



Biz, bu filmi daha önce de gördük. Derhal, memleketin esas problemi olan ekonomik krize ve gerçek gündemimize dönün. Acilen! — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) October 23, 2021

ÇIRAY, ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANININ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da şu ifadelere yer verdi:

AKP E. Dışişleri Bakanı Yakış: “Ben yaptım oldu derseniz yapılır. Diplomatlarca böylesi bir ortak açıklama yapmaları gerekir mi gerekmez miden bağımsız olarak değerlendirme yapmalıyız. ‘Persona non grata’ilanı savaş ilan edilmesinden bir öncesindeki adımdır. Çıkmazdır" #BAŞBAKAN

AKP E. Dışişleri Bakanı Yakış:

“Ben yaptım oldu derseniz yapılır.

Diplomatlarca böylesi bir ortak açıklama yapmaları gerekir mi gerekmez miden bağımsız olarak değerlendirme yapmalıyız.

‘Persona non grata’ilanı savaş ilan edilmesinden bir öncesindeki adımdır.

Çıkmazdır"#BAŞBAKAN https://t.co/iwN8lTZPxu — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) October 23, 2021

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Vatanı savunmak, devlete sahip çıkmak, milliyetçi olmak konusun da elime su dökemezsiniz" diyerek şu ifadelere yer verdi:

Memleket yanarken,yalandan efelenmenin neyini savunacağım? Ülke batıyor,ekonomi çöküyor,siz bu durumdan kurtulmak için düşman yaratıyorsunuz. Yemezler Yemezler. Yönetemiyorsunuz.