Hazal Kaya: Bu sene hep birlikte çok eğleneceğiz

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğum gününde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Bu sene hep birlikte çok eğleneceğiz" dedi. Kaya, "Bu yıl, 'Oh be' dediğim o sene olacak" sözlerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:24
Hazal Kaya: Bu sene hep birlikte çok eğleneceğiz
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Oyuncu Hazal Kaya, 1 Ekim'de 33 yaşına girdi. Oyuncu, sosyal medya hesabından doğum günü için bir paylaşım yaptı.

Paris Moda Haftası'nda çekilen fotoğraflarından birini paylaşan Kaya, "Bu yıl, 'Oh be' dediğim o sene olacak" dedi.

"VAZİYET ALIN"

Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bedenle ve bu ruhla özgür, rahat hatta konforlu, mutlu ve memnun olabilmeyi şöyle ucundan tattığım bir dönemde kutluyorum doğum günümü. Bana atfedilen, üstüme aldığım bütün etiketlerden hoooop diye sıyrılıp 'Hazal hanım nasılsınız, ne istersiniz?' diye saygıyla yaklaşmayı, çocuklarıma duyduğum şefkati kendime duymaktan çekinmemeyi öğreniyorum. 

Adhd, depresyon, panik atak ve bütün mental durumlar vardır ve bu kimseyi tanımlamaz demeyi öğreniyorum. Neyse ki en sevdiğim şey öğrencilik. Bu sene 'oh beee' dediğim o sene olacak. Vaziyet alın! Bütün doğum günü mesajlarınız, iyi dilekleriniz için çoook teşekkür ederim. Bu sene hep birlikte çok eğleneceğiz."


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Hazal Kaya sosyal medya

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