Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli, Urla'ya talip
Teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli, İzmir’in Urla Belediyesi’ne 2024 yerel seçimleri için aday adayı oldu.
CHP yönetimindeyken dört yıl önce kayyum atanan İzmir’in Urla Belediyesi’ne 2024 yerel seçimleri için CHP’den 47 kişi aday adayı başvurusu yaptı.
Başvuru yapanların 11’inin kadın olması dikkat çekti. Adaylık için başvuranlar arasında teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli de bulunuyor.
DEĞİŞİM VURGUSU
Başvuru sayısının CHP’deki değişim sonrası arttığını belirten CHP İlçe Başkanı Pelin Karasakal, “Yoğun aday adaylığı başvurusu olması bizim için güzel sonuç. Bunun bir nedeni belediyenin kayyum ile yönetilmesi ve başarısız olması. Diğer neden ise CHP’de yaşanan değişim. Bu değişim ve CHP’ye küskünlerin geri dönmesi Urla Belediyesi’ni CHP’li yapacak” dedi.
Menderes ilçesinde de 22 CHP’li
başkanlık koltuğuna oturmak
için aday adayı oldu. İzmir’in 30
ilçesinde en az başvuru yapılan ilçe
Selçuk olurken büyükşehir belediye
başkanlığına ise 8 aday adayı isim
yazdırdı.
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