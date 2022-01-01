Müyesser Yıldız: 'Gündemde kabine revizyonu mu var?'
Gazeteci Müyesser Yıldız, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın arkasında durduğu açıklamalar yapmasının ardından "Kabine Revizyonu mu var?" iddiasını gündeme getirdi.
Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "MHP Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi, üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir; bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle mesuldür” sözleri ittifakta çatlak yorumlarına yol açmıştı.
Gazeteci Müyesser Yıldız, Bahçeli'nin çıkışlarını yeni yılda iktidar üzerindeki etkisini arttıracak şeklinde değerlendirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası sonrası Bahçeli'nin Soylu ve Hulusi Akar'a destek mesajları dikkat çekmişti.
"KABİNEDEKİ AĞIRLIĞINI ORTAYA KOYDU"
Yıldız, "Acaba Erdoğan’ın gündeminde geniş çaplı bir kabine revizyonu mu var ki, Bahçeli bir kez daha Soylu’nun ve Akar’ın arkasında durduğunu hatırlatma ihtiyacı duydu?" dedi.
Yıldız şöyle devam etti:
"AKP’lilerin dahi tepki gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonu böylesine sahiplenmesi, “Demek ki, Bahçeli’nin ağırlığı bizden fazla.” izlenimi yaratacağı için evvel emirde AKP’yi karıştıracak bir hamle değil midir?
Evet; anlaşılan o ki Bahçeli, “hükümet değilse de, hükümete bakan vermemiş olsa da” hem kabinedeki ağırlığını hem de iktidarın yol haritasındaki belirleyiciğinin altını çizmiş oldu!"
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