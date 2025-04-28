Müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:37

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:37

Olay, 26 Nisan Cumartesi günü saat 09.30 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir müzikhole giden Z.K., burada M.Ç. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda elinde döner bıçağı bulunan Z.K., M.Ç.’yi yaraladı.

Can havliyle kaçan adamı takip eden Z.K. çevredeki yurttaşlar tarafından durdurularak güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, saldırgan Z.K.yi olayda kullandığı döner bıçağıyla gözaltına aldı.

Yaralı M.Ç. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Z.K., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, alkolün etkisiyle yaşanan tartışma nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Diğer yandan elinde döner bıçağı bulunan saldırganın çevredekiler tarafından ikna edilmeye çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.