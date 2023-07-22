Naci Görür'den Malatya depremine ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 11:04

Güncelleme: 22.07.2023 - 11:35

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bu sabah meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri de hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Malatya/Uluköy’de 4,0 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde. 6 Şubat depremlerinde DAF’ın KD’a, Pütürge taraflarına, doğru da enerji transfer edildiği bir gerçek. Bu depremler muhtemelen bu nedenlerle oluyor, ama ana kolda 2020 Elazığ depremi olduğu için endişe edilmemesi gerekir."