Naci Görür'den Malatya depremine ilişkin açıklama!
Malatya'da bu sabah yaşanan depreme dair değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat depremlerinde DAF’ın KD’a, Pütürge taraflarına, doğru da enerji transfer edildiği bir gerçek. Bu depremler muhtemelen bu nedenlerle oluyor, ama ana kolda 2020 Elazığ depremi olduğu için endişe edilmemesi gerekir dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bu sabah meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri de hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Malatya/Uluköy’de 4,0 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde. 6 Şubat depremlerinde DAF’ın KD’a, Pütürge taraflarına, doğru da enerji transfer edildiği bir gerçek. Bu depremler muhtemelen bu nedenlerle oluyor, ama ana kolda 2020 Elazığ depremi olduğu için endişe edilmemesi gerekir."
Malatya/Uluköy’de 4,0 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde. 6 Şubat depremlerinde DAF’ın KD’a, Pütürge’taraflarına, doğru da enerji transfer edildiği bir gerçek. Bu depremler muhtemelen bu nedenlerle oluyor ama ana kolda 2020 Elazığ depremi olduğu için endişe edilmemesi gerekir. pic.twitter.com/8bkCaxsbgW— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 22, 2023
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