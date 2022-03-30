Nehre uçan araçtan yaralı kurtulan genç de hayatını kaybetti

30 Mart 2022 Çarşamba, 11:11

23 Mart sabahı yaşanan olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 NE 588 plakalı hafif ticari araç, ağaca çarptıktan sonra Ceyhan Nehri’ne düşmüştü. Kazada, 21 yaşındaki Büşra ile 20 yaşındaki Muhammet Küçük kardeşler ile 21 yaşındaki kuzenleri Mustafa Küçük, ekiplerin müdahalesi sonucu sudan çıkarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan Büşra Küçük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken kardeşi Muhammet, Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış; kuzeni Mustafa da Kahramanmaraş’a sevk edilmişti. 7 gündür Elbistan Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Muhammet Küçük, tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti.

Ablasından 1 hafta sonra yaşamını yitiren Küçük’ün cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Muhammet Küçük’ün ilçede berberlik yaptığı, 1 hafta önce hayatını kaybeden ablasının ise bir zincir markette kasiyer olarak çalıştığı bildirildi.



