New York Belediyesinin yapay zeka sohbet robotu, işletmelere yasaları çiğnemesini önerdi

New York Belediyesinin yapay zeka sohbet robotu, işletmelere yasaları çiğnemesini önerdi.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:13
New York Belediyesinin yapay zeka sohbet robotu, işletmelere yasaları çiğnemesini önerdi
Abone Ol google-news

ABD'de New York Belediyesinin küçük işletmelere yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli sohbet robotunun, işletme sahiplerine yasaları ihlal etmelerini tavsiye ettiği belirlendi.

New York Belediyesinin Ekim 2023'te şehrin resmi sitesinde kullanıma sunduğu yapay zeka sohbet robotunun kendisine yöneltilen sorulara şehrin politikalarına ters düşecek yanıtlar verdiği tespit edildi.

Sohbet robotu, bir soruya verdiği yanıtta, işverenin, cinsel tacize uğradığından şikayet eden ve hamile olduğunu bildirmeyen çalışanlarını işten çıkarmasının yasal olduğunu belirtti.

Yapay zeka destekli robot, şehrin atık projesiyle de çelişerek, işletmelerin çöplerini yalnızca çöp poşeti kullanarak atabileceklerini, gübre olarak geri dönüştürmelerine gerek olmadığını ifade etti.

Bir restoranın fare tarafından kemirilmiş peyniri servis edip edemeyeceği sorusuna sohbet robotu, "peynirin, fare ısırığı olsa bile müşterilere servis edilebileceği ancak müşterilerin durum hakkında bilgilendirilmesinin önemli olduğu" cevabını verdi.

Söz konusu sohbet robotu, cevaplarının yasal tavsiye olmadığı uyarısında da bulunuyor.

Sorunlara rağmen sohbet robotunun hala sitede kullanıcılara açık olması eleştiriliyor.

New York Üniversitesinde Bilgisayar Bilimleri Profesörü ve "Center for Responsible AI" Direktörü Julia Stoyanovich, "Denetlenmemiş bir yazılımı piyasaya sürüyorlar, sorumlu davranmak gibi bir niyetleri olmadığı açık" ifadesini kullandı.

Washington Üniversitesinde Profesör Jevin West de yapay zeka destekli modellerin riskinin kamu sektörü için daha yüksek olduğunu belirtti.


Yapay zeka haberleri New York haberleri

İlgili Haberler

Yapay zeka çağının güvenlik endişeleri büyüyor

Yapay zeka çağının güvenlik endişeleri büyüyor
Apple'dan GPT-4'e rakip yapay zeka sistemi

Apple'dan GPT-4'e rakip yapay zeka sistemi
SAP, yapay zeka çağında şirketlerin başarıya ulaşmasını sağlayacak inovasyonlarıyla, veri odaklı iş dönüşümünün geleceğini şekillendiriyor

SAP, yapay zeka çağında şirketlerin başarıya ulaşmasını sağlayacak inovasyonlarıyla, veri odaklı iş dönüşümünün geleceğini şekillendiriyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Hassa Belediye Başkanı Çolak, Alevi yurttaşları hedef aldı

AKP'li Hassa Belediye Başkanı Çolak, Alevi yurttaşları hedef aldı
Günlük burç yorumları: 5 Nisan 2024 Cuma Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Nisan 2024 Cuma Başak burcu yorumu
'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!

'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!
Günlük burç yorumları: 5 Nisan 2024 Cuma İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Nisan 2024 Cuma İkizler burcu yorumu
AKP'li Hassa Belediye Başkanı Çolak, Alevi yurttaşları hedef aldı

AKP'li Hassa Belediye Başkanı Çolak, Alevi yurttaşları hedef aldı
5 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları: Yıldızların izinde!

5 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları: Yıldızların izinde!
Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' çıkışı: 'Şımaranların akıbetini herkes görecek'

Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' çıkışı: 'Şımaranların akıbetini herkes görecek'
Günlük burç yorumları: 5 Nisan 2024 Cuma Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Nisan 2024 Cuma Boğa burcu yorumu