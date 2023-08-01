Niğde'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!

Yayınlanma: 01.08.2023 - 09:44

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:23

Niğde'nin Ulukışla ilçesi Kolsuz köyü yakınlarında M.Ö. idaresindeki 01 DZ 718 kamyonet, M.E.'nin kullandığı 34 CTP 10 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.E., E.E., S.Ç. ve E.Ç. yaralandı.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9 aylık hamile S.E., tüm müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.