Niğde'de metruk bina çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

06 Nisan 2022 Çarşamba, 18:28

Edinilen bilgiye göre; Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan Hacı Emin Dokuz, evinin karşısındaki metruk binaya girdiği anda bina üstüne çöktü. Hacı Emin Dokuz, olay yerinde hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden AFAD ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Şahsın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.











