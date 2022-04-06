Niğde'de metruk bina çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
Niğde'nin Bor ilçesinde metruk bir bina çöktü. Enkaz altında kalan Hacı Emin Dokuz (82), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre; Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan Hacı Emin Dokuz, evinin karşısındaki metruk binaya girdiği anda bina üstüne çöktü. Hacı Emin Dokuz, olay yerinde hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden AFAD ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Şahsın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.
Video Haberler
- Elektriği kesilen çiftçiler isyan etti
- Kılık değiştirdi: 6 dakikada 15 bin TL'lik telefon çaldı
- Midyeci Ahmet'ten eşine yanıt geldi: Video paylaştı
- İstanbul'da bir garip yolculuk: Görenler şaşkına döndü!
- Kayıp İTÜ öğrencisinden acı haber
- CHP'den Mansur Yavaş açıklaması
- Edirne'de çevre katliamı! Hızla yayıldı
- Zelenski: 'Tahammül edemiyorum'
- O yangında kasadaki paralar da yandı
- Toplu ulaşıma zam: Bakanlıktan açıklama geldi
En Çok Okunan Haberler
- Midyeci Ahmet'ten eşine yanıt geldi: Video paylaştı
- 'Yolcuların yüzde 90'ı...'
- Kimyasal sızıntı olmuştu, mühürlendi
- İstanbul'da bir garip yolculuk: Görenler şaşkına döndü!
- Soyer’in 'cezaevi arazisi' çağrısına STK'lerden destek
- Elektriği kesilen çiftçiler isyan etti
- Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş evlendi
- Ehliyet sınavında yakalanan kopya düzeneği şoke etti
- Kılık değiştirdi: 6 dakikada 15 bin TL'lik telefon çaldı
- Bina çöktü: Ölü var