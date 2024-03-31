Niğde'de seçimi kim kazandı? Niğde başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Niğde yerel seçim sonuçları...
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Niğde'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Niğde yerel seçim sonuçları...
Niğdeliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Niğde'de seçimi hangi aday kazandı?
NİĞDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Hulus Özen, AKP'den Emrah Özdemir, İYİ Parti'den Naim Erem, Zafer Partisi'nden Aziz Doğan, MHP'den Hamdi Doğan, YRP'den İdris Turgut, DEM Parti'den ise Başak Caner Aktaş başkan adayı olarak aday gösterildi.
NİĞDE'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Niğde'de "Hulus Özen, Emrah Özdemir, Naim Erem ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.
Niğde 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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