O anlar kamerada: Araçlara kar topu atan çocuklara silah çekti
Eyüpsultan’da bir sitede çocukların araçlara kar topu atmasına sinirlenen sürücü, çocuklara silah çekti.
Olay Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi’ndeki bir sitede 22 Şubat saat 02.05’te meydana geldi. İddiaya göre, sitede yaşayan H.I. (44) isimli şahıs, çocukların araçlara kar topu atmasına sinirlendi.
Ardından araçtan inerek silahını çeken H.I. çocukları ve velilerini tehdit etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Diğer yurttaşların araya girmesinin ardından H.I. oradan ayrıldı.
TUTUKLANDI
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı.i
Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #eyüpsultan #araç #kar topu
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