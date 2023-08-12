O anları sosyal medyada paylaşmıştı... Bağcılar'da balkonda rastgele ateş açan kadın yakalandı

Bağcılar’da bir evin balkonunda silahla rastgele ateş eden kadın yakalanarak hakkında soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 09:40
O anları sosyal medyada paylaşmıştı... Bağcılar'da balkonda rastgele ateş açan kadın yakalandı
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Olay Bağcılar’da bulunan bir sitede yaşanmıştı. Adının R.A. olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadın elindeki silahla balkondan sağa sola rast gele ateş edip sosyal medyada paylaşmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili araştırma yapan polis, kadını tespit edip evinde yaptığı aramada 1 adet kuru sıkı silah buldu. Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan kadın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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