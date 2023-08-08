‘O ölürse ben de ölürüm’ demişti: Eşiyle yan yana toprağa verildi

Gümüşhane’de hayatını kaybeden Zehra Altıparmak ve eşinin ölümüne dayanamayarak intihar eden köy korucusu Hüseyin Altıparmak’ın cenazeleri bugün Gümüştuğ köyünde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 14:39
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Olay, dün sabah saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesi Gümüştuğ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçen Salı günü köyde bir kişiyle tartışan köy korucusu Hüseyin Altıparmak’ın eşi Zehra Altıparmak panikle olay yerine giderken bir anda yere yığıldı. Beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılan Zehra Altıparmak yoğun bakımda 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. 

Zehra Altıparmak’ın hayatını kaybetmesinin ardından “O ölürse ben de ölürüm” diyen eşi köy korucusu Hüseyin Altıparmak da dün sabah saatlerinde evlerine yakın bir noktada silahla intihar etti.

İncelenmek üzere Trabzon Adli Tıp’a gönderilen çiftin cenazeleri bugün sabah saatlerinde Gümüştuğ köyüne getirildi. Hüseyin Altıparmak’ın köy korucusu olması nedeniyle köyde Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Hayatını kaybeden çift için Gümüştuğ köyünde ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya, Kürtün Kaymakamı Torul Kaymakam Vekili Okan Dağlı, çiftin 3 oğlundan 2’si Uğur ve Osman Altıparmak, akrabaları ve köy sakinleri katılırken diğer çocukları Ufuk Altıparmak yurtdışında olduğu için cenaze namazına katılamadı.

Köyde kılınan cenaze namazının ardından, acı olayda hayatını kaybeden köy korucusu Hüseyin Altıparmak ve eşi Zehra Altıparmak Gümüştuğ köyü mezarlığına defnedildi.


Ölüm Cenaze Gümüşhane

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