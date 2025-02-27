Oğlunun acısına daha fazla dayanamadı... 4 yıl önce yaşamına son veren Fırat'ın babası intihar etti!

İzmir’in Seferihisar ilçesinde İlker K. (72), müstakil evinin balkonunda iple kendisini asarak yaşamına son verdi. İlker K.'nın oğlu Fırat K.'nın da 4 yıl önce apartmanın 6'ncı katından atlayıp, yaşamına son verdiği öğrenildi.

Oğlunun acısına daha fazla dayanamadı... 4 yıl önce yaşamına son veren Fırat'ın babası intihar etti!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:54

Acı olay, saat 21.00 sıralarında Seferihisar- Sığacık yolu Balaban Kuyusu mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, sanatla uğraştığı öğrenilen memur emeklisi İlker K., müstakil evinin 2’nci katındaki balkonda iple kendisini astı. Eve gelen eşi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede İlker K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlker K.'nın cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Seferihisar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

4 YIL ÖNCE DE OĞLU YAŞAMINA SON VERMİŞ

Öte yandan, İlker K.'nın oğlu Fırat K.'nın da 4 yıl önce bir apartmanın 6'ncı katından atlayıp, yaşamına son verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Etiketler: #intihar #İzmir

İlgili Haberler

Seren Serengil’den 'toplu intihar' iddiası: 'İhbar geldi'

Seren Serengil’den 'toplu intihar' iddiası: 'İhbar geldi'
Tasarımcısı yanıtladı: İntihar kapsülü nasıl çalışıyor?

Tasarımcısı yanıtladı: İntihar kapsülü nasıl çalışıyor?
Mahkeme başkanının koruması intihar girişiminde bulundu: Arkadaşının silahını istemiş

Mahkeme başkanının koruması intihar girişiminde bulundu: Arkadaşının silahını istemiş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler