Öğrencilerin aileleri şikayette bulundu: Kolejde 'öğretmen cinsel istismarda bulundu' iddiası!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir özel kolejde öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.

Öğrencilerin aileleri şikayette bulundu: Kolejde 'öğretmen cinsel istismarda bulundu' iddiası!
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İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 19:48

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Kartepe’de bulunan özel bir kolejde öğretmen M.A.’nın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

M.A.’nın "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri taciz ettiği de iddia edildi.

Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti.

7 AİLE ŞİKAYETTE BULUNDU

M.A., 7 ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Öğretmen M.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #kocaeli #Kolej #cinsel istismar

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