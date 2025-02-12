Öğretmenevi lokalini künefeciye dönüştürdüler!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 12:31

Güncelleme: 12.02.2025 - 13:18

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Öğretmenevi lokalinin künefeciye dönüştürülmesini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kaya, Osmaniye Öğretmenevi'nin lokal olan bölümünün yıkıldığını ve yapımı sonrasında "Ehl-i Künefe" adını taşıyan ve künefe satan bir işletmeye kiraya verildiğini belirtti.

"BAKAN TEKİN'İN CEVABINI MERAKLA BEKLEYECEĞİM"

Kaya, konuya yönelik şunları kaydetti:

"Osmaniye’de çalışan ve yaşayan öğretmenlerimizin dinlendiği, sosyalleştiği, bir araya geldiği bir alan olan lokal bir süredir, kimlerin verdiğini bilmediğimiz bir karar sonucunda özel sektör eliyle işletilmeye başlanmıştır. Lokalin bir özel işletmeye dönüşmesi sonrası Osmaniye genelinde çalışan ve emeklilik yaşamını devam ettiren öğretmenlerimizin ortak olarak kullanacakları, sosyalleşecekleri ve de makul ücretlerle çay kahve içebilecekleri bir sosyal tesisleri maalesef kalmamıştır. Bu konuya dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması için soru önergesi verdim.

Merakla bekleyeceğim Bakan Tekin’in vereceği cevabı. Kendisinin öğretmenlerimizi böyle bir sosyal tesisten mahrum bırakmasının sebebini çok merak ediyorum. Ayrıca sormak istiyorum, Osmaniye’de onlarca özel işletme açılacak yer varken neden özellikle Öğretmenevi lokali tercih edilmiştir? Öğretmenlerimizin sosyal tesisleri ellerinden alınıp bir devlet tesisi üzerinden rant elde edilmesinin mantıklı bir açıklaması var mıdır? Öğretmenlerin sosyal alan olarak kullandığı lokalin özel sektöre kiralanmasının gerekçesi nedir?"

"LOKAL NEDEN ÖZEL SEKTÖRE KİRALANDI?"

Asu Kaya, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

*Osmaniye ili genelinde çalışan kaç öğretmen bulunmaktadır?

*Osmaniye ili genelinde kaç emekli öğretmen yaşamaktadır?

*Öğretmenlerin sosyal alan olarak kullandığı lokalin özel sektöre kiralanmasının gerekçesi nedir?

*Öğretmenevi lokalinin özel sektöre kiralanması sonrasında öğretmenlerin ortaklaştığı ve sosyalleştiği bir alanları kalmamıştır. Ülkemizde yaşanan hayat pahalılığında çalışan ve emekli öğretmenlerimiz farklı işletmelere zorunlu bırakılmıştır. Öğretmenevi lokalini özel sektöre kiralayan yönetici ya da yöneticiler hakkında inceleme-soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise inceleme-soruşturma hangi aşamadadır?