Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

AA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:19
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
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MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

 

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