Okullar tatil mi? Yarın (30 Kasım Salı) okullar lodos nedeniyle tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil?

29 Kasım 2021 Pazartesi, 20:23

Son dakika haberleri arasında lodos ile ilgili haberler yakından takip ediliyor. Yaşam şartlarını zorlaştıran lodos okullar ile ilgili soruyu da akla getirdi. Okullar tatil mi, okullar tatil olacak mı soruları büyük ilgi görmeye başladı. Peki Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı mı?

Olumsuz hava şartları dolayısıyla gündeme gelen okullar tatil mi, okullar tatil olacak mı sorularına yönelik Valilikten açıklama geldi. Buna göre:

OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00’e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.



