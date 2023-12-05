Öldürüp ‘intihar etti’ demişti: Sağlık ekiplerine ‘yaşatın’ diye bağırmış

Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:29

Güncelleme: 05.12.2023 - 12:29

Olay, dün sabaha karşı İzmit ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi’nde meydana geldi. Mikail Kurulay, evine gittiği arkadaşı Sibel Kayman ile tartıştı.

Tartışma sırasında Kurulay, yanında bulunan tabancayı ateşledi. Göğsünden vurulan Sibel Kayman ağır yaralandı. Mikail Kurulay'ın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, Kayman’ın intihar ettiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayman, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

‘İNTİHAR ETTİ’ DEDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan Kurulay, emniyette verdiği ifadede Sibel Kayman’ın silahı ateşleyip, kendini vurarak, intihar ettiğini söyledi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede tabancayı Mikail Kurulay’ın ateşlediğini tespit etti. Kurulay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kurulay'ın, hem emniyet hem de savcılık ifadesinde Kayman’ı öldürmediğini söylediği, çıkan tartışmada silahı alarak intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

“BEN ÖLDÜRDÜM, YAŞIYOR MU?”

Öte yandan, olaydan sonra Sibel Kayman’ın ambulansa alındığı sırada yaşananların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Mikail Kurulay’ın sağlık ekiplerine seslenerek “Abla beni öldürün ne olur abla. Abla ben öldürdüm. Abla yaşıyor ama valla ben öldürdüm. Yaşıyor mu?” dediği anlar yer aldı. Sık sık “Sibelimi yaşatın” diye bağıran Mikail Kurulay’ın “Ben yapmadım. Yaşayamam abi. Bu nasıl iştir abi?” cümleleriyle bağırdığı anlar da kameraya yansıdı.