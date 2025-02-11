Ölümünden sonra kuruma evini bağışlamak için imza atan yurttaşın iddiası: 'Kızılay vekaletnameyi değiştirdi'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.02.2025 - 04:00

2023 yılında İstanbul Kadıköy’deki evinden Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy’e yerleşen 69 yaşındaki Kadriye B. Çakmak, Kadıköy’deki üç katlı apartmanda bulunan evine karşılık takasla aldığı Yazıköy’deki villasını ölümünden sonra bir toplum kuruluşuna bağışlamak istedi. İddiaya göre evini takas ettiği kişinin önerisiyle bağış için Kızılay’ı seçen Çakmak, kurumun Karabük şubesinde görevli bir yetkili ve avukatıyla yaptığı görüşmenin ardından evinin yüzde 50 hissesinin çocuklarına kalması şartıyla “ölümünün ardından” evinin bağışlanmasını kabul etti.

Söz konusu işlem için evraklar hazırlanıp noterle görüşmeler başladıktan sonra vekaletnameyi inceleyen Çakmak, Kızılay tarafından düzenlenen vekaletnameye “Kişi yaşlandığında veya akli dengesinin bozuk olduğu raporla kanıtlandığında mülk satılabilir” hükmünün eklendiğini öne sürdü. Buna göre Çakmak, Kızılay yöneticileriyle tekrar görüştükten sonra ilgili maddenin kaldırıldığı garantisini alarak belgeyi imzaladı ancak daha sonra söz konusu maddenin kaldırılmadığını fark etti.

Eski eşi ve çocuklarıyla da çeşitli malvarlığı sorunları yaşayan Çakmak, durumu tekrar yetkililere bildirdi. Geçen ay yaşlı kadını evinde ziyaret eden Kızılay yetkilileri, sorunun çözümü için kendisine yardımcı olacaklarını ve ilgili hükmün değiştirileceğini söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan Kadriye Çakmak, 12 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışmadan önce bankacı olduğunu ve çocuklarının doğumunun ardından kendi dükkanını açtığını belirten Çakmak, söz konusu evi kendi birikimleri ve annesinden kalan malvarlığıyla aldığını söyledi. Çakmak aradan geçen 10 günlük sürede kendisine erhangi bir geri dönüş veya bilgilendirme yapılmadığını da kaydetti.