Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip havaya ateş açtı
Adana’da bir işyerini kundaklayıp, olay yerine gelen itfaiyenin önünü keserek havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Güzelevler Mahallesi Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sitede torna atölyesi işleten Cenk Ş., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanının karşısında bulunan ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren işyerini kundakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek üzere olay yerine geldikleri esnada itfaiye aracının önünü kesen Cenk Ş., işyerinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Yangına müdahale edilmesini geciktiren şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kullanılamaz hale gelen işyerinde hasar oluştu.
Gözaltına alınan Cenk Ş.’nin sorgusu sürüyor.
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