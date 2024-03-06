Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e gözaltı: 'Devlete daha çok maliyet çıkardı'

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, uçakta gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 18:54
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e gözaltı: 'Devlete daha çok maliyet çıkardı'
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Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, bu sabah uçaktan iner inmez gözaltına alındığı duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağüstün, Bodrum-İstanbul uçağının havalimanında körüğe yaklaşmasıyla kabin görevlisinin adını anons ettiğini söyledi.

Dağüstün, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sabah Bodrum - İstanbul uçağı. Körüğe yanaşmışız. İnsanlar ayakta, kapı açılsın diye bekleniyor. Kapıdan kabin görevlisi bağırıyor:

“22A’da oturan misafirimiz Güvenç Dağüstün” “Buyrun” diyorum. 

Öne gelmemi istiyor. Eşyalarımı alıp, bekleyenleri yara yara 22’den öne yürüyorum. Tanıyanlar oluyor. “Hayırdır Güvenç Bey” falan diyorlar. “Hayır olsun” diyorum. Uçağın kapısında iki polis memuru. 

GÖZALTINA ALINIYORUM.

Business’tan önce indim ilk defa. VIP bir şekilde havaalanı karakoluna gidiyoruz ekip arabasıyla.

Sonra öğreniyoruz ki mahkum olduğum bir hakaret davasından 2.185 (ikibinyüzseksenbeş) TL borcum görünüyor. Bunun için böyle bir gözaltı mı yapılır? Ki ben daha önce o borcu ödemişim. Bir şekilde düşmemiş. 

Şimdi ödemem gerektiği, yoksa cezaevi falan diyorlar. Neyse, polisle Ziraat Bankası’na gidiyoruz. Ödüyorum. Karakola dönüyoruz. UYAP’tan yakalama kararımı düşüyorlar.  Savcıyı arıyor memur. Savcı, getirin burdan salarız diyor. Ekip arabasıyla savcılığa geçiyoruz.

Savcı salıyor. Başından sonuna saçmalık. Polisinden savcısına herkes bu konuda benle aynı fikirde. Zaten hızlıca hallediyorlar işlemleri. Ama en hızlısı bile 2 saat sürüyor tabii ki.

Sonra bitiyor, gidiyorum işte. 2.185 TL ceza borcum bence devlete daha çok maliyet çıkardı. Yaşanan gerginliği, 200 uçak yolcusunun mağduriyetini falan saymıyorum. 

Bunlar saçma sapan işler gerçekten. Aklım almıyor.  Bugün de bunları yaşadım!"


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