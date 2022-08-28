Ordu’da 'koku' paniği
Ordu’nun Ünye ilçesinde bir sokakta etkili olan yanık kokusu nedeniyle panik yaşandı. Kokunun yayıldığı iddia edilen binada kimse olmazken, ekiplerin saatler süren çabasına rağmen kokunun nedeni bulunamadı.
Ordu'nun Üne ilçesinde Kaledere Mahallesi Dumlupınar Sokak üzerinde bulunan yurttaşlar giderek artan kokunun yayıldığını fark etti. Kokunun etkisi giderek artarken, sokakta bulunan esnaflar dışarı çıktı.
Kokunun bir yanık kokusu olduğunu söyleyen mahalle sakinleri durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler polislerin eşliğinde kokunun yayıldığı iddia edilen binada incelemelerde bulundu. Kokunun geldiği iddia edilen binada itfaiye ve polis ekipleri uzun süreli araştırma yaptı.
6 katlı binanın ulaşılamayan dairesine itfaiye ekipleri uzattıkları merdivenle girerek daire içerisinde araştırma yaptı.
Ekipler binanın çevresinde yaptıkları araştırmalarda kokunun nedenini bulamazken, mahalleli çevredeki esnaflar ise yaşanılan panik sonrası rahat bir nefes aldı.
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