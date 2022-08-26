Ahmet Hakan Gülşen üzerinden muhalefete yüklendi: 'Boşuna mı ağız kokusunu çekiyoruz?'

26 Ağustos 2022 Cuma, 09:00

Geçtiğimiz günlerde Gülşen’in sahne kıyafetleri için 'Cılkını çıkartmaya başladı mı ne?' diyen Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında da hem Gülşen’e hem de 3 muhaletef liderine yüklendi.

“BİZ BOŞUNA MI AĞIZ KOKUSUNU ÇEKİYORUZ?”

Yazısında, “Gülşen, imam hatiplilere “sapık” deyince... Çılgın, gözü dönmüş ve fanatik muhaliflerin içlerinden geçirdikleri olası cümleleri yazıyorum” diyen Hakan şöyle devam etti:

“Gülşen, tabii ki doğruyu söyledi abi. Ama zamanlama hatası yaptı. Acele etti. Zaferi beklemedi. Yoksa söylediğinde bir sorun yok. Kaç defa dedik, yeni sistemde bir oyun bile önemi var. Biz boşuna mı Davutoğlu’nun, Temel Dede’nin, Babacan’ın ağız kokusunu çekiyoruz? Bütün derdimiz karşı taraftan tırtıklanacak birkaç oy. Şimdi o oyları ürkütüp kaçırmanın sırası mı? 10 ay yahu 10 ay. Çok uzun zaman değil. Bekle biraz. Bekle o günler gelsin yani.”